Irak'ta Türkiye Maarif Vakfı Okullarında Mezuniyet Töreni

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okullarda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahrettin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'taki Zeyyuna Kampüsü'nde ikinci ve Mansur Kampüsü'nde ilk mezuniyet törenini yaptıklarını söyledi.

Keskin, "Amacımız, öğrenciler ve velilerle güzel bir mezuniyet anısına ortak olmak." dedi.

Bağdat'ın yanı sıra Kerkük ve Erbil'de de Türkiye Maarif Vakfı okullarının bulunduğunu anımsatan Keskin, Irak'ın diğer kentlerinde de okullar açmayı amaçladıklarını bildirdi.