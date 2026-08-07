Irak'ta silah ruhsat büroları açıldı

Irak'ta hükümetin silahların devlet denetimine alınmasına yönelik planı kapsamında, ülke genelinde silah kayıt ve ruhsat işlemlerinin yürütüleceği bürolar açıldı.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, ülkenin resmi ajansı INA'ya konuya dair açıklama yaptı.

Maan, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik komitesinin, silahların kayıt altına alınması ve ruhsatlandırılması için ülke genelinde bürolar açmayı sürdürdüğünü belirtti.

Korgeneral Maan, hükümetin yürüttüğü projenin, silah bulundurma ve kullanma yetkisinin yalnızca güvenlik ve askeri kurumlarla sınırlandırılmasını, ruhsat işlemlerinin düzenlenmesini, ruhsatsız silahların toplanmasını ve yasa dışı silah ticaretiyle mücadeleyi amaçladığını vurguladı.

Söz konusu uygulamanın toplum güvenliğinin artırılmasına ve vatandaşların güvenlik kurumlarına duyduğu güvenin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirten Maan, silahlı aşiret çatışmalarında da son dönemde belirgin düşüş yaşandığını, bazı bölgelerde ise bu tür olayların neredeyse tamamen sona erdiğini söyledi.

Maan, yargının silahlı aşiret çatışmalarını "terör suçu" kapsamında değerlendirmesinin de bu olayların önemli ölçüde azalmasında etkili olduğunu kaydetti.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, 3 Haziran'da silahların yalnızca devletin denetiminde bulundurulmasını sağlamak amacıyla bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Irak hükümeti, iç istikrarın güçlendirilmesi ve bölgesel gerilimlerin etkilerinin sınırlandırılması amacıyla silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA