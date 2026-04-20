Irak'taki Şii partiler Başbakan adayını yine belirleyemedi
Irak'ta seçimi kazanan Şii siyasi partiler, başbakan adayını belirlemek üzere yapmayı planladıkları toplantıyı 2 gün erteledi. Koordinasyon Çerçevesi Genel Sekreteri Abbas el-Amiri, Şii parti liderlerinin tekrar bir araya geleceğini açıkladı.
Irak'ta seçimi kazanan Şii siyasi partiler, başbakan adayını belirlemek için gerçekleştirdiği toplantıyı 2 gün sonraya ertelendi.
Seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi Genel Sekreteri Abbas el-Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta Şii parti liderlerinin başbakan adayını belirlemek için bir araya geldiği duyurdu.
Amiri, toplantıda 2 gün sonra tekrar bir araya gelinmesinin kararlaştırıldığını belirtti.
Şii Koordinasyon Çerçevesi daha önce defalarca toplanmış, ancak başbakan adayını belirleyememişti.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp