Irak'taki Ketaib Hizbullah, ABD'li gazeteciyi serbest bıraktığını açıkladı

Güncelleme:
Ketaib Hizbullah, alıkoydukları ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'u, derhal Irak'tan ayrılması şartıyla serbest bıraktıklarını açıkladı. Gazeteci Kittleson, 31 Mart'ta Bağdat'ta kaçırılmıştı.

Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ulusal duruşları nedeniyle görev süresi sona ermiş Başbakan'a saygı göstererek, Amerikan vatandaşı (Shelly Kittleson) adlı şüpheliyi derhal ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Assaf, "bu girişimin (serbest bırakma) bir daha tekrar edilmeyeceğini" de kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
