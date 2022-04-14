Irak'ta Şii dini merci Sarhi'ye tepkiler sürüyor

Ayetullah Sarhi'ye ait cami belediye tarafından yıkılması

İş makinesinin cami minaresini sökme çalışmaları

Minarenin sökülmesi BABİL - Irak'ın Babil vilayetinde Şii dini otoritelerden Ayetullah Sarhi'ye ait cami belediye tarafından yıkıldı. Bu camide Sarhi'nin temsilcisi olan hatip tarafından Şii kutsal mekanların yıkımına icazet veren açıklamalar yapılmıştı.