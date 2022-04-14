Irak'ta Şii dini merci Sarhi'ye tepkiler sürüyor - Haberler

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Irak'ta Şii dini merci Sarhi'ye tepkiler sürüyor

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Ayetullah Sarhi'ye ait cami belediye tarafından yıkılması İş makinesinin cami minaresini sökme çalışmaları Minarenin sökülmesi BABİL - Irak'ın Babil vilayetinde Şii dini otoritelerden Ayetullah Sarhi'ye ait cami belediye tarafından yıkıldı.

Ayetullah Sarhi'ye ait cami belediye tarafından yıkılması

İş makinesinin cami minaresini sökme çalışmaları

Minarenin sökülmesi BABİL - Irak'ın Babil vilayetinde Şii dini otoritelerden Ayetullah Sarhi'ye ait cami belediye tarafından yıkıldı. Bu camide Sarhi'nin temsilcisi olan hatip tarafından Şii kutsal mekanların yıkımına icazet veren açıklamalar yapılmıştı.

Irak'ta Şii dini merci Sarhi'ye tepkiler sürüyor

Irak'ta Şii dini merci Sarhi'ye tepkiler sürüyor

Irak'ta Şii dini merci Sarhi'ye tepkiler sürüyor

Irak'ta Şii dini merci Sarhi'ye tepkiler sürüyor

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Irak, Şii, Güncel, Haberler

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