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Irak'ta sıcak hava

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Bağdat'ın cadde, çarşı ve pazarlardan detay görüntüler Iraklılar vantilatörlerle serinlemeye çalışması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 48 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Bağdat'ın cadde, çarşı ve pazarlardan detay görüntüler

Iraklılar vantilatörlerle serinlemeye çalışması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 48 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Iraklılar, iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalıştı.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

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