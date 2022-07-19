Irak'ta sıcak hava
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Bağdat'ın cadde, çarşı ve pazarlardan detay görüntüler Iraklılar vantilatörlerle serinlemeye çalışması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 48 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı.
Bağdat'ın cadde, çarşı ve pazarlardan detay görüntüler
Iraklılar vantilatörlerle serinlemeye çalışması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 48 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Iraklılar, iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalıştı.
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel