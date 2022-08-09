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Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri

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Matem töreni yapılması Zincir vurarak yürüyüş yapanlardan detaylar Kılıç gösterisinden detaylar Mum yakılması BAĞDAT - Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri, başkent Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı.

Matem töreni yapılması

Zincir vurarak yürüyüş yapanlardan detaylar

Kılıç gösterisinden detaylar

Mum yakılması BAĞDAT - Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri, başkent Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı.

AA / Ali Mohammed Saeed - Güncel

Hz Muhammed Bağdat Irak Güncel Haberler

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