Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri
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Matem töreni yapılması Zincir vurarak yürüyüş yapanlardan detaylar Kılıç gösterisinden detaylar Mum yakılması BAĞDAT - Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri, başkent Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı.
Matem töreni yapılması
Zincir vurarak yürüyüş yapanlardan detaylar
Kılıç gösterisinden detaylar
Mum yakılması BAĞDAT - Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri, başkent Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı.
AA / Ali Mohammed Saeed - Güncel