Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri Matem töreni yapılması Zincir vurarak yürüyüş yapanlardan detaylar Kılıç gösterisinden detaylar Mum yakılması BAĞDAT - Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri, başkent Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı. Matem töreni yapılması Zincir vurarak yürüyüş yapanlardan detaylar Kılıç gösterisinden detaylar Mum yakılması BAĞDAT - Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri, başkent Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı. Güncel AA / Ali Mohammed Saeed Hz Muhammed Bağdat Irak Güncel Haberler

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