Irak'ta kum fırtınası - Haberler

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Irak'ta kum fırtınası

AA - Karzan Muhammed - Güncel
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Erbil şehir merkezinden detaylar Cadde ve sokaklardan detaylar Erbil Acil Durum Hastanesi Müdürü Dr. Karvan Yasin ile röportaj ERBİL - Irak'ın Erbil kentinde etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.

Erbil şehir merkezinden detaylar

Cadde ve sokaklardan detaylar

Erbil Acil Durum Hastanesi Müdürü Dr. Karvan Yasin ile röportaj

ERBİL - Irak'ın Erbil kentinde etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Kum fırtınası nedeniyle trafikte görüş mesafesi kısaldı. Erbil Acil Durum Hastanesi Müdürü Dr. Karvan Yasin, dün akşamdan bu yana 10 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

AA / Karzan Muhammed - Güncel

Röportaj, Erbil, Irak, 112, Güncel, Haberler

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