Irak'ta kum fırtınası - Haberler

Irak'ta kum fırtınası
AA - Karzan Muhammed - Güncel
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Erbil şehir merkezinden detaylar Cadde ve sokaklardan detaylar Erbil Acil Durum Hastanesi Müdürü Dr. Karvan Yasin ile röportaj ERBİL - Irak'ın Erbil kentinde etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.
Erbil şehir merkezinden detaylar
Cadde ve sokaklardan detaylar
Erbil Acil Durum Hastanesi Müdürü Dr. Karvan Yasin ile röportaj
ERBİL - Irak'ın Erbil kentinde etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Kum fırtınası nedeniyle trafikte görüş mesafesi kısaldı. Erbil Acil Durum Hastanesi Müdürü Dr. Karvan Yasin, dün akşamdan bu yana 10 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.
AA / Karzan Muhammed - Güncel