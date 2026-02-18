Haberler

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymaniye'de bir araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin Komele örgütü üyesi olduğu bildirildi. Olayın detayları ve saldırının arkasındaki güçler hakkında bilgiler yerel medyada yer aldı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, söz konusu kişilerin İran'da faaliyet yürüten Komele örgütü üyesi olduğu bildirildi.

Yerel basına göre, Süleymaniye kenti ile Dukan ilçesi arasındaki yolda meydana gelen kaza sonrası araçta patlama oldu ve araç alev aldı.

Araçta iki kişinin olduğu ve olay sonrası hayatını kaybettiği aktarılırken, aracın İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Komele örgütüne ait olduğu kaydedildi.

Komele örgütünden ismi belirtilmeyen bir yetkilinin açıklamasına göre, olayda hayatını kaybeden örgüt üyelerinin kimliği henüz bilinmiyor, ilerleyen saatlerde gerekli açıklamalar yapılacak.

Diğer yandan İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın sosyal medya hesapları, saldırının İran tarafından insansız hava aracıyla yapıldığını ve Komele örgütünün liderlerinden ikisinin hedef alındığını ileri sürdü.

Kaynak: AA " / " + Haydar Şahin -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere 'doğum kontrolü' uygulanacak

Şaka değil gerçek! Güvercinlere doğum kontrolü uygulayacaklar
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

MHP'li Adan, AK Partili vekillere fena patladı