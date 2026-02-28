Haberler

Irak ordusu: İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil'e yönelik hava saldırısında 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak ordusu, Babil vilayetinde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Irak ordusu, İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından Babil'in Curf en-Nasr bölgesindeki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmedi.

Curf en-Nasr bölgesinde bulunan İran destekli Şii milis mevzilerine ABD-İsrail'in saldırdığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı