Irak'ta son 12 günde Haşdi Şabi mensubu 27 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. 1 Mart'tan bu yana 32 saldırı gerçekleştiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle Irak'ta son 12 günde Haşdi Şabi gücüne yönelik saldırılarda 27 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Haşdi Şabi Kurulu tarafından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, 1 Mart'tan bu yana Haşdi Şabi gücüne ait karargahları hedef alan 32 saldırı yapıldı.

Saldırıların Haşdi Şabi'nin Irak'taki çeşitli karargahlarını hedef aldığı aktarılan açıklamada, bu saldırılarda Haşdi Şabi mensubu 27 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD hava kuvvetleri tarafından yapılan bu saldırılar şiddetle kınandı.

Bu saldırıların Irak'ın egemenliği ve güvenlik güçlerine yönelik alçakça bir müdahale olduğu belirtilen açıklamada, yapılanların şiddetle ret edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
