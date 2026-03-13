Haberler

CENTCOM: Irak'ta düşen ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 4 mürettebat öldü

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 6 mürettebattan 4'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın dost ateşi sonucu olmadığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENTCOM'dan, gece Irak'ın batısında düşen, ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağının mürettebatına ilişkin açıklama yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "6 mürettebattan 4'ünün vefat ettiği teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak uçağın düşmesi dost ya da düşman ateşi sonucu olmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uçaktaki askerlerin kimliklerinin, yakınlarına bilgi verildikten 24 saat sonrasına kadar gizli tutulacağı belirtildi.

CENTCOM gece saatlerinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar ise ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

