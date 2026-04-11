Irak'ta cumhurbaşkanı ilk turda seçilemedi

Irak Meclisi'nde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir aday üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. KYB adayı Nizar Amidi 208 oy alırken, KDP adayı Fuad Hüseyin 16 oyda kaldı.

Meclis'te yapılan oylamada Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amidi 208 oy alırken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuad Hüseyin 16 oy aldı.

Diğer adaylardan Müsenna Emin ise 17, Abdullah Uleyyavi ise 2 oy aldı.

Geçersiz oy sayısı da 9 iken hiçbir aday seçilebilmek için üçte iki çoğunluğu sağlayamadı. En yüksek oy alan adaylar arasında ikinci tura geçildi.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de, eski Irak hükümetinde Çevre Bakanlığı yapmış olan Nizar Amidi'yi de aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

Seçilecek cumhurbaşkanı, meclisteki en büyük grubun başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek.

Irak'ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
Tuba Ünsal’dan yürek ısıtan hareket! Yağmurda gördü, hemen arabasına aldı

Yolda giderken gördü, hemen arabasına aldı

Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!