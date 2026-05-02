Irak'ta Başbakan adayı Zeydi, Erbil'de Barzani ile görüştü
Irak'ta hükümeti kurma görevi alan Ali ez-Zeydi, Erbil'e giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Zeydi'yi Erbil Havalimanında Mesrur Barzani karşıladı.
Başbakan adayı Zeydi'nin yanında Şii Koordinasyon Çerçevesi'nden de bir heyet yer aldı.
Zeydi'nin Süleymaniye'ye de giderek, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp