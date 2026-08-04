Haberler

Irak'ta aşırı sıcaklar: 7 vilayette resmi tatil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ta etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın güney ve orta kesimlerdeki bazı vilayetlerde resmi dairelerde tatil ilan edildi.

Irak'ta etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın güney ve orta kesimlerdeki bazı vilayetlerde resmi dairelerde tatil ilan edildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşmasının beklendiği uyarılarının ardından Basra, Zi Kar, Meysan, Kerbela, Kadisiyye (Divaniye), Babil ve Vasıt valilikleri, 5 Ağustos Çarşamba günü resmi kurumlarda mesaiye bir gün ara verilmesi kararı aldı.

Valilik açıklamalarında, kararın kamu çalışanları ile vatandaşların aşırı sıcaklardan korunması amacıyla alındığı belirtilirken, sağlık, güvenlik, elektrik ve diğer temel hizmetleri sunan kurumların uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Irak Meteoroloji Kurumu, ülkenin orta ve güney kesimlerinde sıcaklıkların bazı bölgelerde 50 derecenin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunurken, yetkililer vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı

AK Partili isim duyurdu! İşte Şimşek’in emekli ve asgari ücret planı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti

N'Golo Kante ''Yok artık'' dedirtti
Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

YAŞ kararlarıyla tarihe geçti! İlk kadın "paşa"
Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti

Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı füzeleri tüketti
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar

Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı

Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum