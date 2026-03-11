Irak'taki "İslami Direniş Örgütü" ABD üslerine bir günde 31 saldırı düzenlediğini duyurdu

Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini bir günde 31 saldırıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Örgüt tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD üslerine karşı roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara dikkat çekildi.

Irak ve bölgedeki ABD üslerinin son bir günde 31 saldırıyla hedef alındığı aktarılan açıklamada, böylece ABD'nin üslerine 12 günden beri düzenledikleri saldırı sayısının 291'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 13 ABD'linin hayatını kaybettiği ve onlarcasının yaralandığı öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.