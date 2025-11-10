Haberler

Irak'ta 20 Milyon Vatandaş Sandığa Gidiyor

Güncelleme:
Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde 20 milyondan fazla vatandaş, 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday arasından oy kullanmak üzere sandık başına gidecek.

Irak'ta 20 milyondan fazla vatandaş, parlamentonun yeni üyelerini seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıklamasına göre, 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde 20 milyon 63 bin 773 kişi, 8 bin 703 merkezdeki 39 bin 285 sandıkta oy kullanabilecek.

Salı günü sabah 07.00'da başlayacak oy verme işlemi 18.00'da sona erecek.

Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.

Seçim, ülke genelinde güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri altında gerçekleştirilecek.

Seçim Güvenlik Komitesi Başkanı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, oy sandıklarının vilayetlerden Bağdat'a güvenli şekilde taşınması için özel bir kuvvetin görevlendirildiğini açıkladı.

Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
