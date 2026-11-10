Irak, Şeyb Sınır Kapısı'nı yeniden açtı, Mendeli cuma günü geçici olarak kapanacak

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Irak, teknik gerekliliklerin ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İran ile sınır kapısı olan Şeyb Sınır Kapısı'nı salı sabahından itibaren yeniden hizmete açtı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer Vaili, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, teknik gerekliliklerin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Şeyb Sınır Kapısı'nın yeniden hizmete açıldığını söyledi.

Vaili, İran ile bir diğer sınır kapısı olan Mendeli Sınır Kapısı'nın ise teknik gerekliliklerin tamamlanması amacıyla cuma gününden itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini belirtti.

Şeyb Sınır Kapısı, Irak tarafından 21 Ekim'de kapatılmıştı.

Kaynak: AA