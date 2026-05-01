Haberler

Irak, Rabia Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye ham petrol ihracatına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın, Suriye Rabia Sınır Kapısı üzerinden ham petrol ihracatına başladığı duyuruldu.

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Korgeneral Ömer el-Vaili, Rabia Sınır Kapısı üzerinden ham petrol ihracatına başlandığını ve ilk etapta 70 tankerin sevk edildiğini açıkladı.

Vaili, söz konusu adımın Rabia Sınır Kapısı'nın ham petrol ihracatı için stratejik bir geçiş noktası olarak etkinleştirilmesinin başlangıcı olduğunu ifade ederek, bunun diğer sınır kapıları üzerindeki baskıyı azaltacağını, ihracat ve pazarlama kanallarını çeşitlendireceğini, ayrıca ulusal ekonomiye ve devlet gelirlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Rabia Sınır Kapısı'nın kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Vaili, altyapı ve lojistik hizmetlerin de gelecek dönemde beklenen ticaret hacmine uygun şekilde geliştirileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

