Irak Meclisi, yeni başkanını seçmek için toplandı

Irak Meclisi, yeni başkan ve yardımcılarını seçmek için toplandı.

Meclis, 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin ardından, yeni başkan ve yardımcılarını seçmek üzere ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturuma en yaşlı üye sıfatıyla Amir el-Fayiz başkanlık etti.

Altıncı yasama döneminin açılışında yeni seçilen milletvekilleri yemin etti. Fayiz, "Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurularının açıldığını ilan ediyoruz." dedi.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor.

Bu çerçevede Meclis Başkanlığı için Sünni siyasi çatı kuruluşu Ulusal Siyasi Konseyi'nin adayı Heytbet Halbusi olurken, milletvekilleri Salim İsavi ve Amir Abdulcebbar da adaylığını açıkladı.

Irak Anayasası'na göre hükümetin kurulma süreci

Irak Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı, genel seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde Meclisi toplantıya çağırıyor. En yaşlı üyenin başkanlığında düzenlenen toplantıda Meclis Başkanı ile iki yardımcısı seçiliyor.

Meclis, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 15 gün içinde ilk oturumunu yapmak zorunda.

Meclis başkanlık heyeti seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başlıyor. Cumhurbaşkanının, ilk oturum tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı da seçildiği tarihten itibaren 15 gün içinde parlamentoda en çok üyesi bulunan grubun adayını hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Başbakan adayı ise 30 gün içinde kabine üyelerini belirleyip Meclise sunuyor. Eğer başbakan adayı bu süre içinde hükümeti kuramazsa, Cumhurbaşkanı başka bir isme bu görevi veriyor.