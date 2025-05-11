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Irak, Libya ve Filistin'den Hindistan-Pakistan Ateşkesine Destek

Irak, Libya ve Filistin'den Hindistan-Pakistan Ateşkesine Destek
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Irak, Libya ve Filistin, Hindistan ile Pakistan arasında alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı. Açıklamalarda ateşkesin diyalog ve diplomasiye olan bağlılığı yansıtan olumlu bir adım olduğu belirtildi.

Irak, Libya ve Filistin, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, ateşkes kararının "her iki tarafın da çatışmaları çözmenin bir yolu olarak diyalog ve diplomasiye olan bağlılığını yansıtan olumlu bir adım" olduğu belirtildi.

Ateşkes kararının, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik akıllı bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmaya varmak için gösterilen çabaların takdirle karşılandığı vurgulandı.

Libya

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın "bölgede gerginliğin azaltılması ve istikrarın artırılması yönünde olumlu ve önemli bir adım" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılandığı ve bu önemli adımın bölgede güvenlik ve istikrarın artmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışın güçlendirilmesine, adil barışa ulaşılmasına katkıda bulunacak diyalog yolunun açılması için gösterilen çabaların takdirle karşılandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin yapıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını ilan etmişti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
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