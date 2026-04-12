Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Amedi görevini resmen devraldı

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Amedi görevini resmen devraldı
Irak'ta düzenlenen resmi törenle Nizar Amedi, selefi Abdüllatif Reşid'den Cumhurbaşkanlığı görevini devraldı. Törende Amedi, barışçıl iktidar devrinin önemine vurgu yaptı.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, düzenlenen resmi törenle görevini selefi Abdüllatif Reşid'den devraldı.

Başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Törende konuşan Amedi, Reşid'in görev süresi boyunca Irak'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesinin demokrasi ve devlet istikrarı açısından temel bir unsur olduğunu vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Reşid ise Amedi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, ülke çıkarları doğrultusunda başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu.

Irak Meclisinde dün yapılan ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi, sonrasında Mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
