Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Operasyon bölgesinde mayına basan uzman çavuş şehit oldu (2)

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Operasyon bölgesinde mayına basan uzman çavuş şehit oldu (2)
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BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olmasına ilişkin taziye mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olmasına ilişkin taziye mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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