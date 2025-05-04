Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Operasyon bölgesinde mayına basan uzman çavuş şehit oldu (2)

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olmasına ilişkin taziye mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullanıldı.