Irak'ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu şehit olan askerimiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sırasında mayın/ EYP'ye basması sonucu yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.