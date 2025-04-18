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Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Ait Mağara Tespit Edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini ve bu alanda yapılan operasyonda çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınak olarak kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ?Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi.

Mağarada ele geçirilen silah ve malzemeler ise şu şekilde:

"135 adet AK-47 piyade tüfeği ve 60 şarjörü, 90 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 80 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 600 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 3 bin adet 5.45 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 160 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 kilogram TNT."

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Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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