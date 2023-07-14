Irak'ın Kerkük kentinde 64 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde 64 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için kentteki Şehitler Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Türkmen siyasi tarihine '14 Temmuz Kerkük Katliamı' olarak geçen olayda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma merasimine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmen siyasi parti başkanları ve temsilcileri, yerel yetkililer ve katliamın tanıkları katıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde 64 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için kentteki Şehitler Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Onlarca kişinin öldürüldüğü ve Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçen olayda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma merasimine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmen siyasi parti başkanları ve temsilcileri, yerel yetkililer ve katliamın tanıkları katıldı.

Irak Türkmenleri Kışla Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Salihi, yaptığı konuşmada, üzerinden 64 yıl geçse de katliamın unutulmadığını dile getirdi.

Türkmen düşmanlarının, bu katliamla Türkmenleri Irak'ta yok etmeyi hedeflediğini belirten Salihi, ancak tam tersine Türkmenlerin daha önce olduğu gibi bugüne kadar Irak'ta varlık mücadelelerine daha azimli şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkmenleri yok etme hareketi

ITC Başkanı Hasan Turan da bu acımasız katliamın aradan 64 yıl geçmesine rağmen Türkmenlerin hafızasından silinmediğini ifade etti.

Türkmenlerin içine korku salan bu katliamdan sonra yüzlerce ailenin Kerkük'ü terk edip başkent Bağdat'a yerleştiğini belirten Turan, olaydan sonra Kerkük'ten tarihin en büyük Türkmen göçünün yaşadığını dile getirdi.

Turan, 14 Temmuz Kerkük Katliamı'nı Türkmenleri yok etme, göçe maruz kalma ve Irak'taki tarihlerini silme hareketi olarak değerlendirdi.

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan onlarca Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.