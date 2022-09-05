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Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde yangın çıktı

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Olay yerinden detaylar İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Erbil itfaiye müdürlüğü sözcüsü Serkevt Kareş'in açıklaması ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden detaylar

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Erbil itfaiye müdürlüğü sözcüsü Serkevt Kareş'in açıklaması ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalıştı. Yangına ilişkin Erbil itfaiye müdürlüğü sözcüsü Serkevt Kareş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Karzan Mohammed - Güncel

İtfaiye Erbil Irak Güncel Haberler

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