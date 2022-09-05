Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde yangın çıktı Güncel Haberler Olay yerinden detaylar İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Erbil itfaiye müdürlüğü sözcüsü Serkevt Kareş'in açıklaması ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerinden detaylar İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Erbil itfaiye müdürlüğü sözcüsü Serkevt Kareş'in açıklaması ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalıştı. Yangına ilişkin Erbil itfaiye müdürlüğü sözcüsü Serkevt Kareş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güncel Kaynak: AA / Karzan Mohammed İtfaiye Erbil Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.