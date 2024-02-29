Üye Girişi
Haberler

Irak'ın Duhok kentinde 200 yıllık su değirmeninde üretilen tahin bölge halkının vazgeçilmezi

Güncelleme:

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde 200 yıldır babadan oğula geçen su değirmeninde geleneksel yöntemlerle üretilen tahin bölge halkının vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor. Amedi ilçesindeki 200 yıllık su değirmeni bölgenin sembollerinden biri haline gelen tahin üretiminde kullanılırken, burada üretilen tahine bölge halkı ve Irak'ın diğer kentleri ve yurt dışından da talep oluyor.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde 200 yıldır babadan oğula geçen su değirmeninde geleneksel yöntemlerle üretilen tahin bölge halkının vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor.

Amedi ilçesindeki 200 yıllık su değirmeni bölgenin sembollerinden biri haline gelen tahin üretiminde kullanılırken, burada üretilen tahine bölge halkı ve Irak'ın diğer kentleri ve yurt dışından da talep oluyor.

Su değirmeninin sahibi Mustafa Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tahin işi baba ve dedelerimden bana kaldı. Onların mirasını yaşatıyoruz. Değirmenimiz su ile çalışıyor, bu taşla ve su yardımıyla tahini yapıyoruz." diye konuştu.

200 yıl önce kurulan değirmende ulaşım olmadığını ancak buraya daha sonra yol açtıklarını belirten Cemal, değirmende herhangi bir değişiklik yapmadıkları ve hiçbir elektrikli araç da kullanmadıklarını anlattı.

Susam hasadına bağlı olarak tahin üretiminin sürdüğünü kaydeden Cemal, burada üretilen ve içerisinde herhangi bir yabancı madde kullanılmayan tahinin birkaç yıl geçse de tadının değişmediğini söyledi.

Cemal, su değirmeninde geleneksel yöntemle üretilen tahine, bölge ülkeleri, Irak ve Avrupa'dan bile talep olduğunu vurguladı.

"Eğer bölgede huzur olursa, çok turist gelir"

Bölge sakini İsam Abdurrahman da "Bu değirmende üretilen tahinin tadı diğer elektrikle çalışan değirmen ve fabrikaların tahininden çok farklı. Bu da insanların burayı tercih etmesinin en önemli sebebi." ifadelerini kullandı.

Geleneksel yöntemlerle katkısız üretilen tahinlerden ayda 2-3 kilo aldıklarını dile getiren Abdurrahman, evlerine gelip tahini tadan misafirlerin de bundan almak istediğine dikkati çekti.

Abdurrahman, "Biz de herhangi bir yere gittiğimizde tahini hediye olarak götürüyoruz. Bölgemiz turistik bir bölge. Eğer huzur olursa, buraya çok fazla turist gelir. Turistlerin gelip bu eski tarihi değirmeni görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Duhok Irak Gastronomi Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü? ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR? 2024 zekat nedir, kimlere verilmez? Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title