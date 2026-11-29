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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki sınır güvenliğini, kayıt dışı sınır kapılarının denetimini ve bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri ele aldı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Abbudi, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Taraflar, sınır kapılarının denetimi ve sınır güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi tarafından hazırlanan Irak güvenlik güçlerinin sınırlara konuşlandırılmasına yönelik planları görüştü.

Irak topraklarında bulunan İranlı muhalif grupların durumunun çözümü ve federal hükümetin denetimi dışında faaliyet gösteren kayıt dışı sınır kapıları da görüşmenin gündeminde yer aldı.

Bölgedeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran tarafı, Tahran'ın sunduğu önerinin kabul edilmesi halinde savaşın sona erdirilmesine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İran tarafı ayrıca Irak Başbakanı Zeydi'nin yolsuzlukla mücadele kapsamında attığı adımlara ve ülkede güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik girişimlerine destek verdiğini belirtti.

Abbudi ise Irak hükümetinin, ülke topraklarının veya hava sahasının komşu ya da bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit amacıyla kullanılmasına izin vermeme konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

Kaynak: AA