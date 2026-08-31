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Irak: Silah tesliminde son tarih 30 Eylül

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Irak hükümeti, silahlı gruplarla silahların teslimi müzakerelerinin olumlu sürdüğünü, son tarihin 30 Eylül olduğunu açıkladı. Ayrıca koalisyon güçlerinin de bu tarihe kadar ülkeden çekileceği belirtildi.

Irak hükümeti, silahların devlete teslim edilmesi konusunda silahlı gruplarla yürütülen müzakerelerin olumlu şekilde sürdüğünü duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı Şii silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeme yönündeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abbudi, görüşmelerin düzenli ve olumlu şekilde devam ettiğini, son tarihin 30 Eylül olduğunu söyledi.

Abbudi, "Devlet, silahların teslimi dosyasını sonlandırmaya yakın." dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı bazı müsteşarların Irak'ta kalması yönünde teklifler olduğunu ancak Başbakan Ali ez-Zeydi'nin bunu kabul etmediğini aktaran Abbudi, 30 Eylül'e kadar koalisyon güçlerinin de ülkeyi terk etmiş olacağını kaydetti.

Irak'taki petrol ihracatının da düzenli şekilde sürdüğünü ifade eden Abbudi, günlük yaklaşık 2 milyon varilden fazla petrol ihraç edildiğini söyledi.

Abbudi ayrıca Başbakan Zeydi'nin eylül ayının ilk yarısında Paris ve Berlin'e resmi ziyaretlerde bulunacağı bilgisini verdi.

Irak Başbakanı Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada, silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu duyurmuştu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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