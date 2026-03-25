Irak: Askeri dispansere saldırı Irak ve ABD halklarının ilişkisine zarar veren tam teşekküllü bir suçtur

Irak hükümeti, ülkenin batısında orduya ait askeri dispanserin hedef alınmasının, "Irak ve ABD halkı arasındaki ilişkiye zarar veren tam teşekküllü bir suç" olduğu ve uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah el-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın bölgedeki çatışmalardan uzak durmak için hem siyasi hem de pratik düzeyde yoğun çaba sarf ettiğini, buna rağmen Irak askeri birliklerine yönelik saldırıların devam ettiğini ifade etti.

Habbaniye'deki askeri dispanserin hedef alındığı, olayda ölü ve yaralıların olduğu anımsatılan açıklamada, "Habbaniye'deki askeri dispansere saldırı Irak ve ABD halkı arasındaki ilişkiye zarar veren tam teşekküllü bir suçtur ve uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Irak hükümetinin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu ve saldırılara karşı gerekli tüm yöntemlerle karşılık verme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, ABD'nin Bağdat'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisine "Irak'ın egemenliğine yönelik ihlallerin kesin bir dille reddedildiği ve söz konusu saldırıların sorumsuz ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden sert bir protesto notası verilmesi talimatı verdiği de belirtildi

Irak yönetiminin ayrıca, yaşanan saldırıyla ilgili detaylı bir dosya hazırlayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunacağı kaydedildi.

Irak Savunma Bakanlığı, Enbar'daki Habbaniye Askeri Dispanseri'ne düzenlenen hava saldırında 7 askerin hayatını kaybettiği, 13 askerin yaralandığını bildirmişti.