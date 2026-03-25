Irak hava sahası 3 gün daha kapalı kalacak

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi üzerine hava sahasının 72 saat daha uçuşlara kapalı tutulması kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kararın 28 Mart Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Irak, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.