Irak Güvenlik Güçleri, DEAŞ’ın Saklandığı Zegetun Vadisi'ni Temizledi

Irak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda, Kerkük kentinin güneyinde yer alan ve terör örgütü DEAŞ tarafından gizlenme yeri ve Irak güvenlik güçlerine saldırı için kullanılan Zegetun Vadisi'nin teröristlerden tamamen arındırıldığı bildirildi.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Salih Hırız, basına yaptığı açıklamada, Zegetun Vadisi'nin uzun yıllar terör örgütü DEAŞ'ın saklanma ve güvenlik güçlerine yönelik saldırı için kullandığı yer olduğunu belirtti.

Vadinin temizlenmesi için daha önce de başlattıkları operasyonu sonunda tamamladıklarını belirten Hırız, bu vadinin teröristlerden tam olarak temizlendiğini ifade etti.

Hırız, vadide tekrar terör unsurlarının varlık göstermemeleri için Kerkük Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ile işbirliği çerçevesinde tüm kamış ve otların temizlenmesi için çalışma başlattıklarını da dile getirdi.

Öte yandan basına konuşan Kerkük'ün güneyinin güvenliğini sağlayan Irak Ordusu 11. Bölük Komutanı Maad Farac, teröristlerin kaldığı, kamış ve yabani otlarla dolu Zegetun Vadisi'nin her zaman güvenlik güçleri için tehdit olduğunu bildirdi.

Farac, Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarındaki vadinin tamamen teröristlerden temizlendiğini aktararak, "DEAŞ'lı teröristler yıllarca burada hayvan ve balık avı yaparak varlıklarını korudular. Artık burada da onlara yer yok." dedi.

Burada DEAŞ sayfasını kapatmak istediklerini ve bu vadinin artık terör yuvası olmadığını belirten Farac, vadinin doğal ortamının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.