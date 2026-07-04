Haberler

Irak Başbakanı Zeydi, yolsuzluğa karışan hiç kimseye "müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, yolsuzluk dosyalarında adı geçen herkes hakkında aidiyet gözetmeksizin işlem yapılacağını ve hiçbir kişiye müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ziyaretinde yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, yolsuzluk dosyalarında adı geçen kişiler hakkında aidiyetlerine bakılmaksızın işlem yapılacağını ve hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, İçişleri Bakanlığını ziyaret ederek bakan yardımcıları ve güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda yolsuzlukla mücadele dosyasını değerlendiren Zeydi, hükümetin kamu kaynaklarını korumak ve vatandaşların haklarını geri kazandırmak amacıyla yolsuzlukla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığını "hükümetin yolsuzlukla mücadeledeki eli" olarak nitelendiren Zeydi, "Kim olursa olsun, hangi gruba mensup bulunursa bulunsun yolsuzluğa karışan hiçbir kişi hakkında müsamaha gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Zeydi, Dürüstlük Komisyonu, Mali Denetim Divanı ve güvenlik güçlerine yolsuzluk dosyalarını yakından takip etmeleri yönündeki talimatını yineleyerek, yolsuzlukla mücadelenin halkın temel taleplerinden biri haline geldiğini söyledi.

Irak makamları, birkaç gün önce mali ve idari yolsuzluk soruşturmaları kapsamında aralarında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu onlarca şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Söz konusu gelişmeler, 2 Haziran 2026'da kamu kaynaklarının israfı ve yasa dışı sözleşmeler yaptığı iddialarıyla görevden alınan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cemili hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ifadelerin ardından yaşandı.

Kaynak: AA / Laith Al
İstanbul'da yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Belediyeyi defalarca aradık ama...

İstanbul'u vuran sağanakta büyük zarar! Esnaf isyan ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Sevgilisinin çalıştığı eğlence mekanı önünde pompalı tüfekle ateş rastgele ateş açtı

Turizm cennetimizde pompalı dehşet! Ardı ardına tetiğe bastı
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi