Irak Başbakanı Sudani: "İstihbarat Teşkilatı saldırısının arkasında çarpık ve yıkıcı bir zihniyet var"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasına yapılan saldırının arkasında çarpık bir zihniyet olduğunu ifade etti. Saldırının sorumlularının tespit edilip kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Sudani, saldırıya uğrayan binayı ziyaret ederek incelemelere bulundu.

Burada konuşan Irak Başbakanı, saldırıyla ilgili kapsamlı ve titiz bir soruşturma yürütülmesi talimatını verdiğini, saldırının arkasındaki sorumluların tespit edilip kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Saldırıyı gerçekleştirenleri "korkak bir grup" olarak nitelendiren Sudani, "bu suçun arkasında çarpık ve yıkıcı bir zihniyet var." ifadesini kullandı.

Bağdat'ın merkezinde bulunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası insansız hava aracı İHA ile hedef alınmış, saldırıda 1 subay hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı şuana kadar üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı

"Öldü" sanılıyordu, dev teklifle ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü