Haberler

Sudani, Irak topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin İran'a yönelik saldırılara izin vermeyeceğini vurgulayarak, savaşların sona ermesi ve barışçıl çözümler için diyalog çabalarına hazır olduklarını ifade etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak topraklarının herhangi bir grup tarafından İran'a saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak hükümeti ve halkı adına İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ileten Sudani, Hamaney'in ailesine ve İran halkına başsağlığı dileyerek, saldırıda yaralananların en kısa sürede iyileşmesini temenni etti.

Sudani, Irak'ın İran'ı hedef alan "haksız savaşı" reddettiğini ve kınadığını belirterek, bölgenin güvenliği ile halkların barış içinde yaşamasına önem verdiklerini vurguladı.

Savaşın sona ermesi, diyalog ve barışçıl çözümlere dönülmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını kaydeden Sudani, "hükümetinin İran'ın güvenliği ve egemenliğine saygı gösterdiğini, Irak topraklarının herhangi bir grup tarafından İran'a saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini" söyledi.

Sudani, buna karşılık Irak topraklarını hedef alan saldırıların da ülkenin egemenliği ve güvenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ve savaşın sona erdirilmesi ile diyalog çabalarını zayıflattığını kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi