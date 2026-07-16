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Irak'tan Suriye'ye silah ve füze kaçırma girişimini araştırmak için komisyon kararı

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Suriye topraklarına silah ve füze kaçırılması girişiminin engellenmesiyle ilgili tüm yönleriyle araştırma yapmak üzere üst düzey bir komisyon kurulması talimatı verdi. Olayın aydınlatılması ve ihmali bulunanların hesap vermesi için Suriye ile koordinasyon sağlandığı bildirildi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, Suriye topraklarına silah ve füze kaçırılmasına yönelik girişimin engellenmesine ilişkin olayın tüm yönleriyle araştırılması için komisyon kurulması talimatı verdiği bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silahlı Kuvvetler Komutanı da olan Başbakan Zeydi, Irak-Suriye sınırı üzerinden Suriye topraklarına silah ve füze kaçırılmasına yönelik girişimin engellenmesine ilişkin olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla ilgili kurumlar ve uzmanlardan oluşan üst düzey bir komisyon kurulması talimatını verdi.

Açıklamada, kaçakçılık girişiminin ayrıntılarının ortaya çıkarılması için Suriye tarafıyla da koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili tüm detayların aydınlatılması ve ihmali bulunanların hesap vermesinin sağlanacağı vurgulanarak, iki ülke arasındaki ortak sınırın güvenlik ve istikrarının korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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