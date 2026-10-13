Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD'li Temsilci Barrack'ı Bağdat'ta kabul etti

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta ABD'li Temsilci Barrack'ı kabul etti.

Görüşmede, Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edilmesi ve bölgesel gerilim ile çatışmaların azaltılmasının önemine vurgu yapıldı.

Barrack, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA