Irak Bakanlar Kurulu, Haşdi Şabi ve Peşmerge'yi hedef alan saldırıları kınadı

Irak Bakanlar Kurulu, Haşdi Şabi ile Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Enbar'da Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanı ve beraberindekilere, Salahaddin'de Haşdi Şabi 31. Tugay Karargahı'na ve Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların ülkenin egemenliğine açık bir ihlal ve güvenlik ile istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Orta Doğu'nun geçirdiği bu zor süreçte ülke egemenliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanında yabancı ülke temsilcilik ve misyonlarının da korunması gerektiği belirtildi.

Irak'ın güvenliği ve istikrarının korunması için tüm güvenlik birimlerine her alanda desteğin artırılması gerektiğinin altı çizildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Haşdi Şabi 31. Tugay Karargahı'na düzenlenen ABD hava saldırısında, 7 Haşdi Şabi mensubu yaralanmıştı.

Enbar vilayetine düzenlenen ABD hava saldırısında ise 15 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetmişti.

Erbil'in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınındaki Peşmerge karargahına düzenlenen saldırıda ise 6 Peşmerge yaşamını yitirmiş, 30 Peşmerge yaralanmıştı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi

İsrail ordusunda deprem! Zorla savaşa alırlarsa böyle olur
İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi

Türkiye, İran'a kucak açtı! Bir hafta boyunca o şehrimizdeler