İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, süpürge ustası Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Sevgili, Hacıköy'de 30 yıldır süpürge üreten Şahin'in iş yerine ziyarette bulundu.

Şahin ile sohbet eden Sevgili, gelişen teknolojiye rağmen süpürgecilik mesleğinden vazgeçmeyen üreticiye bol kazançlar diledi.

İpsala'da itfaiyeden yangın güvenliği eğitimi

İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye personeli, ilçede faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarına yönelik eğitim düzenledi.

Eğitimde, kurumların acil durum müdahale kapasitesinin güçlendirilerek iş yerlerinde güvenli çalışma ortamının sürdürülebilir kılınması amaçlandı.

Yangın güvenliği eğitimlerinin süreceği belirtildi.