Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, 30 yıldır süpürge üreten Mustafa Şahin'i ziyaret etti. Gelişen teknolojiye rağmen süpürgecilik mesleğinden vazgeçmeyen Şahin'e bol kazanç diledi. Ayrıca İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliği eğitimi düzenledi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, süpürge ustası Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Sevgili, Hacıköy'de 30 yıldır süpürge üreten Şahin'in iş yerine ziyarette bulundu.

Şahin ile sohbet eden Sevgili, gelişen teknolojiye rağmen süpürgecilik mesleğinden vazgeçmeyen üreticiye bol kazançlar diledi.

İpsala'da itfaiyeden yangın güvenliği eğitimi

İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye personeli, ilçede faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarına yönelik eğitim düzenledi.

Eğitimde, kurumların acil durum müdahale kapasitesinin güçlendirilerek iş yerlerinde güvenli çalışma ortamının sürdürülebilir kılınması amaçlandı.

Yangın güvenliği eğitimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title