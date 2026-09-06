İpsala Kaymakamı'ndan okul ziyareti
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel okulları ziyaret etti.
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel okulları ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlıkları inceledi.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerle eğitim-öğretim süreçleri, ihtiyaçlar ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Güzel, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık da yer aldı.
Kaynak: AA