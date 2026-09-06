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İpsala Kaymakamı'ndan okul ziyareti

İpsala Kaymakamı'ndan okul ziyareti
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İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel okulları ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel okulları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlıkları inceledi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle eğitim-öğretim süreçleri, ihtiyaçlar ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Güzel, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık da yer aldı.

Kaynak: AA
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