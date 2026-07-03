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Edirne'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek telef oldu

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Edirne'nin İpsala ilçesinde sağanak sırasında bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu 3 inek hayatını kaybetti, ahırda hasar oluştu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek telef oldu.

Sağanağın etkili olduğu Hıdırköy'de G.K'ye ait ahıra yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu ahırdaki 3 ineğin telef olduğu belirlendi.

Ahırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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