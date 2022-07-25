İPSALA'DA SAMAN YÜKLÜ MİNİBÜS YANDI EDİRNE'nin İpsala ilçesinde park halindeki saman yüklü minibüs yanarak, kullanılmaz hale geldi. EDİRNE'nin İpsala ilçesinde park halindeki saman yüklü minibüs yanarak, kullanılmaz hale geldi. Olay, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. Park halindeki saman yüklü minibüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Yenikarpuzlu İpsala Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İPSALA'DA SAMAN YÜKLÜ MİNİBÜS YANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.