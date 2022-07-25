İPSALA'DA SAMAN YÜKLÜ MİNİBÜS YANDI - Haberler

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İPSALA'DA SAMAN YÜKLÜ MİNİBÜS YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde park halindeki saman yüklü minibüs yanarak, kullanılmaz hale geldi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde park halindeki saman yüklü minibüs yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. Park halindeki saman yüklü minibüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenikarpuzlu İpsala Güncel Haberler

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