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Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu

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MGM uyarısının ardından Edirne'nin İpsala ilçesinde dolu, Keşan'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Dolu nedeniyle trafik durdu, sürücüler bekledi.

İPSALA'DA DOLU, KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'nin İpsala ilçesinde dolu, Keşan ilçesinde ise kuvvetli sağanak etkili oldu. İpsala'da aniden başlayan sağanak kısa süre sonra misket büyüklüğünde doluya dönüştü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ve binaların altlarına sığındı. Dolu nedeniyle trafikte seyir halindeki araçlar durdu, sürücüler yağışın bitmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Keşan'da da kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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