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İpsala'da çeltik hasadı gerçekleştirildi

İpsala'da çeltik hasadı gerçekleştirildi
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İpsala'da çeltik üretim sezonunun hasat dönemine girilmesi dolayısıyla program düzenlendi.

İpsala'da çeltik üretim sezonunun hasat dönemine girilmesi dolayısıyla program düzenlendi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, ilçe protokolüyle çeltik üreticisi Hasan Yavaş'a ait tarlada gerçekleştirilen hasat programına katıldı.

Güzel, biçerdöverle çeltik hasadını gerçekleştirdi, ardından üreticiyle bir araya geldi.

Programda, ilçenin tarımsal üretimi, çeltik tarımının geliştirilmesi ve üreticilerin emeğinin desteklenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
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