Haberler

Nefes borusuna yiyecek takılan hastayı intörn doktor Heimlich manevrasıyla kurtardı

Nefes borusuna yiyecek takılan hastayı intörn doktor Heimlich manevrasıyla kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde intörn doktor Orhun Avcı, boğazına yiyecek takılan hastaya müdahale ederek Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı. Olay hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde (KOÜ) boğazına yiyecek takılan hastayı, intörn doktor Orhun Avcı, Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin kardiyoloji kliniği koridorunda meydana geldi. Dinlenme alanında oturan ve yemek yiyen hastanın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken hastaya, ilk müdahaleyi yanındaki kişi yapmaya çalıştı. Ardından durumu fark eden intörn doktor Orhun Avcı, Heimlich manevrası uygulayarak hastanın nefes borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı. Olay anı hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZLA GURUR DUYDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ'

Üniversitenin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda "Kocaeli Üniversitesi Hastanesi olarak, tesadüfi bir anda gelişen bu olayda gösterdiği duyarlılık ve hayat kurtaran müdahalesi dolayısıyla intörn doktorumuz Orhun Avcı'ya teşekkür ediyor, tüm sağlık çalışanlarımızla gurur duyduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu

Szymanski'ye talih kuşu! Fenerbahçe paraya para demeyecek
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu

2024 yılında yapılan o paylaşım yeniden gündem oldu