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İran Uyruklu Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

İran Uyruklu Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu R.A., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarından arandığı, ayrıca yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirtildi. İran'a iadesi için işlemler sürüyor.

İNTERPOL tarafından aranan İran uyruklu R.A. (28), İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin İran'a iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan İran uyruklu R.A.'yı havalimanında yakaladı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamada, İran makamlarınca hakkında 'uyuşturucu ticareti' ve 'kaçakçılık' suçlarından arama kaydı bulunan şüpheliye ayrıca vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri nedenlerden dolayı yurt dışına çıkış yasağı getirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin İran'a iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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