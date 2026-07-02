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Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12,5 yıl hapis

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Adana'da internet üzerinden uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık S.C., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde internetten uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, internet tabanlı programlar aracılığıyla sipariş usulü uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan S.C'nin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındığını belirtti.

Sanığın 21 Eylül 2025'te Levent Mahallesi'ndeki evinde mutfak dolabının içinde poşete sarılmış halde gizlediği 13,04 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını anlatan savcı, S.C'nin evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade etti.

Savcı, cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları tespit edilen ve benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık S.C. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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