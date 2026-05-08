Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası

Adana'da, internet üzerinden ikinci el otomobil satışı ilanıyla bir kişiyi 4 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 5 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.O. ve müşteki B.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki B.A'nın internet sitesinde ikinci el otomobil ilanını görüp tanıştığı sanık K.O'nun, kendi banka hesabına kapora olarak 4 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın B.A. ile irtibatını kestiğini ve bu kişinin benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, K.O'nun "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki B.A. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.