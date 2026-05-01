"İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi, 9 Mayıs'ta AKM'de açılacak

Sömürgeciliğin geçmişten bugüne uzanan görünmeyen mekanizmalarını bir deneyim kurgusuyla ele alan "İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi, 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde açılacak.

Hasan Mert Kaya'nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, bu yıl ilki düzenlenen World Decolonization Forum 2026 kapsamında konumlanarak, güncel dekolonyal tartışmaları sanatsal bir deneyim alanına taşıyor.

Girişte kurulan ilk temas anından itibaren ziyaretçi, mekan, ses ve koku üzerinden ilerleyen bir deneyimin parçası haline gelecek ve tarihsel anlatılar ile güncel gerçeklikler arasında gidip gelen bir akışın içinde olacak.